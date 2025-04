Catanzaro, l’intervista esclusiva di Pittarello su RTC: “Il mio cuore è qui”

Pittarello si racconta su RTC: "Un solo gol, ma conta. Catanzaro è forte e lo sa"

CATANZARO – Emozione, lucidità e un senso profondo del gruppo. Nell’intervista esclusiva andata in onda lunedì 7 aprile su RTC Catanzaro Sport, Filippo Pittarello si è raccontato senza filtri, parlando della sua stagione, delle difficoltà, della forza del Catanzaro e del grande legame con la tifoseria.

In un momento cruciale del campionato, con i playoff in bilico e un pareggio beffardo contro il Bari ancora negli occhi dei tifosi, il numero 32 giallorosso ha mostrato tutta la sua umanità.

Filippo Pittarello: “Contro il Bari abbiamo approcciato bene. Avevamo il pallino del gioco, ma gli episodi ci hanno punito. Hanno segnato su tre occasioni, tutte ripartenze. Il pareggio non rispecchia ciò che si è visto in campo.”

“Un solo gol, ma fondamentale”

Nonostante un solo gol all’attivo in stagione, l’attaccante ex Cittadella e Feralpi Salò ha lasciato il segno. Una rete decisiva contro lo Spezia, in una gara da dentro o fuori.

Filippo Pittarello: “Mi pesa aver segnato solo una volta, lo ammetto. Ma quel gol ha portato tre punti pesanti, in un campo difficile. Avrei voluto fare molto di più, ma ogni stagione ha la sua storia. L’importante è contribuire.”

Lavoro oscuro per la squadra

Senza cercare alibi, Pittarello ha spiegato anche il suo ruolo nell’assetto tattico di Mister Fabio Caserta.

Filippo Pittarello: “Il mister mi chiede di restare alto, tenere i centrali e liberare spazio per Iemmello. Non è un compito semplice: sprechi energie, stai spalle alla porta, arrivi meno lucido sotto rete. Ma fa parte del gioco di squadra. E io ci sto.”

Una disponibilità rara, che spesso sfugge all’occhio del grande pubblico, ma che fa la differenza in campo.

Il legame con i tifosi

A colpire è anche la gratitudine dell’attaccante verso la curva, che non ha mai smesso di incitarlo.

Filippo Pittarello: “Sentire il mio nome cantato allo stadio, nonostante le poche reti, è qualcosa che ti tocca il cuore. Loro hanno capito che do tutto. E questo per me vale moltissimo.”

Iemello, il leader silenzioso

Parole importanti anche su Pietro Iemmello, capitano e trascinatore.

Filippo Pittarello: “Pietro è un leader vero. Legge le partite in un modo che pochi sanno fare. In campo è come avere un secondo allenatore: sa dirti dove posizionarti, come muoverti. È fondamentale.”

Obiettivo playoff: “Il Catanzaro c’è”

Nonostante il passo falso e il sorpasso della Juve Stabia in classifica, Pittarello mantiene la fiducia.

Filippo Pittarello: “Siamo forti, ne siamo consapevoli. Guardiamo spesso le rose degli altri, ma non ci rendiamo conto di quanto valiamo noi. La Serie B è piena di insidie, ma siamo pronti a giocarcela. I playoff sono alla nostra portata.”

Un’intervista esclusiva ricca di contenuti, quella andata in onda su RTC Catanzaro Sport, che ha mostrato un Pittarello autentico: uomo prima che bomber, pronto a fare tutto il necessario per il bene del gruppo.

E se le statistiche non lo premiano, il cuore e la testa sono già da playoff.

Parole vere, dirette, che hanno emozionato il pubblico a casa.

Un’esclusiva firmata RTC Catanzaro Sport, che ha mostrato il volto umano del calcio, fatto di sacrifici, delusioni ma anche di tanta voglia di riscatto. E Pittarello, gol o non gol, è il simbolo di questo spirito giallorosso.

Segui tutte le interviste esclusive ogni lunedì su RTC – Canale 88 e in streaming sul canale YouTube ufficiale.

Di seguito il video integrale per rivedere tutta la trasmissione RTC Catanzaro Sport