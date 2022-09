Catanzaro la polizia arresta due giovani coniugi per spaccio di cocaina e marijuana

Ancora arresti per stupefacenti della Polizia di Stato di Catanzaro: tocca a due giovani coniugi

Catanzaro, 17 lug - Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Catanzaro e del Commissariato di P.S. di Catanzaro quartiere Lido hanno tratto in arresto A.V., c.l. 83, con numerosi precedenti per stupefacenti, e la moglie C. J., c.l. 92, per detenzione a fini di spaccio di 11,72 grammi di cocaina e 0,73 grammi di marijuana.

Nello specifico, nella serata del 15 luglio, alcune pattuglie della Polizia di Stato, impegnate in un più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, disposto dalla Questura, percorrendo la SS 106, nei pressi della nota zona balneare di Copanello, fermavano, per un controllo, un’autovettura che procedeva in direzione Catanzaro, con a bordo le citate persone.

I poliziotti, in considerazione dell’atteggiamento molto nervoso e preoccupato dei predetti, decidevano di effettuare un’approfondita perquisizione; a questo punto, A.V. estraeva dal reggiseno della moglie un involucro di colore trasparente con all’interno 11.72 grammi di cocaina; si procedeva, quindi, a estendere la perquisizione anche all’abitazione dei coniugi, all’interno della quale veniva rinvenuta la marijuana.

L’analisi delle sostanze rinvenute, a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, confermava trattarsi di stupefacente dei tipi sopra indicati.

Alla luce di ciò, A.V. e C.J. venivano tratti in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, posti agli arresti domiciliari.