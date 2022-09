Catanzaro. La Polizia arresta un 32enne per spaccio di sostanza stupefacente nel quartiere Lido

CATANZARO, 06 LUGLIO - I Poliziotti lo hanno “colto sul fatto” mentre spacciava eroina sul lungomare di Catanzaro: Davide Scorza, catanzarese di 32 anni, soggetto noto per i suoi precedenti di polizia.

Lo scorso venerdì, gli Agenti del Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido, impegnati in servizio di controllo del territorio mirato anche alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno riconosciuto il giovane dinnanzi ad uno stabilimento balneare.

Insospettiti dal suo comportamento agitato e circospetto, si sono posti in osservazione senza far notare in alcun modo la loro presenza.

Poco dopo, allorché si sono avvicinati due soggetti con fare guardingo; ad uno dei quali lo Scorza consegnava due involucri in cambio di due banconote da 20 euro, immediatamente gli Agenti li bloccavano e, sottoposti a controllo, rinvenivano, strette nel pugno dell’acquirente, le due bustine di cellophane termosaldato contenenti lo stupefacente, mentre, indosso al cedente, le due banconote.

Davide Scorza veniva quindi tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno, posto ai domiciliari, mentre l’acquirente dello stupefacente è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura.

Le analisi della sostanza, a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, hanno stabilito che trattavasi di eroina per un peso complessivo di 0.50 grammi, posta in sequestro unitamente alle banconote provento dello spaccio.

Nell’udienza dinnanzi al GIP, tenutasi sabato, l’arresto del 32enne è stato convalidato ed è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune di Catanzaro con divieto di uscire da casa dalle ore 22:00 alle ore 6:00.