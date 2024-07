Catanzaro: La Polizia di Stato ha presentato l’agenda scolastica “Il Mio Diario” per l’anno scolastico 2024-2025.

È stata presentata questa mattina la nuova edizione dell’agenda scolastica “Il mio diario”, realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per l’anno scolastico 2024-2025 l’agenda è destinata a 50mila studenti delle future classi quarte delle scuole primarie di alcune province italiane.

La cerimonia nazionale si è tenuta presso Civitanova Marche (Macerata) alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

A Catanzaro l’iniziativa si è svolta presso il plesso scolastico Corvo dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo Sud, con la presenza degli altri due plessi Aranceto e Passo di Salto.

Hanno partecipato il Prefetto di Catanzaro, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Sindaco della Città e l’Assessore all’Istruzione, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Parroco del quartiere.

Alunni e docenti hanno accolto calorosamente il Questore di Catanzaro, e le altre autorità presenti. Tutti insieme in un abbraccio corale hanno cantato l’Inno di Mameli.

In tutti gli interventi è stata sottolineata l’importanza della scuola quale primaria istituzione e veicolo per formare i cittadini del futuro e tracciare la strada da percorrere con responsabilità individuale e collettiva per una migliore convivenza civile, e come al fianco di questo percorso siano presenti le altre Istituzioni oltre a quelle scolastiche.

Uno spazio è stato dedicato a domande che alunni hanno rivolto ai partecipanti in un dialogo aperto ed amichevole.

Alcuni alunni hanno letto degli elaborati e poesie.

La nuova edizione dell’Agenda scolastica “il Mio Diario” accompagnerà gli studenti delle classi quarte nel 2024/2025 e rappresenta un valido supporto per conoscere ed imparare i temi connessi alla legalità, divertendosi. Nella versione rinnovata si parla di sport, inclusione sociale, uso dei social ma anche di Costituzione ed educazione civica. Il Mio Diario è uno dei modi con il quale la Polizia di Stato vuole #essercisempre, da 11 anni, anche vicino ai giovani, che saranno gli adulti di domani.



