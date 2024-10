Catanzaro: la Polizia esegue ordinanza di custodia cautelare di un uomo indagato per violenza sessuale aggravata.

Catanzaro, 15 ott. - In data 11 ottobre 2024, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di violenza sessuale aggravata ai danni di due ragazze minorenni, per due distinti episodi, avvenuti nei mesi di marzo ed agosto scorsi, in una piazza del centro di Catanzaro, ove le giovani vittime si trovavano per trascorrere la serata in compagnia di amici.

Le indagini hanno consentito di delineare - nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa - la gravità indiziaria circa la sussistenza del delitto di violenza sessuale ai danni delle due ragazze che, avvicinate col pretesto di una sigaretta, venivano baciate e palpeggiate contro la loro volontà.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.