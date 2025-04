Catanzaro, la Passione di Cristo attraversa Pontegrande: ritorna la Via Crucis della Parrocchia Maria Immacolata

Pontegrande, cuore di fede a Catanzaro: il 5° venerdì di Quaresima si celebra la Via Crucis 2025

CATANZARO – Quartiere di Pontegrande. La Parrocchia “Maria Immacolata” si prepara a rinnovare una delle tradizioni più sentite dalla comunità: la rappresentazione della Passione e Morte di Gesù Cristo attraverso le XIV stazioni della Via Crucis. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 aprile 2025, in occasione del quinto venerdì di Quaresima, con partenza alle 21:00 dalla chiesa parrocchiale.

Una tradizione lunga oltre cinquant’anni

Nata nel lontano 1970, questa rappresentazione sacra ha radici profonde nel tessuto sociale e spirituale del quartiere di Pontegrande, situato nella parte nord della città di Catanzaro. Per decenni, la comunità ha portato avanti con dedizione, sacrificio e fede il ricordo vivo delle ultime ore di Cristo.

Nel 2011, la tradizione è stata fortemente rilanciata grazie all’impegno pastorale di Don Ivano La Salvia, che riuscì a organizzare tre edizioni prima della sua prematura scomparsa. Il suo ricordo continua a vivere in ogni passo, in ogni canto, in ogni preghiera pronunciata durante il cammino della Croce.

Il percorso e il significato

Il corteo partirà dalla Chiesa di “Maria Immacolata”, attraversando Via Eugenia e Via Ettore Vitale, per poi concludersi nel sagrato della stessa chiesa. Sarà un’occasione per camminare insieme a Gesù, per riflettere, per riconnettersi con il significato più profondo del sacrificio e della redenzione.

L’edizione 2025 sarà accompagnata dalle suggestive melodie del “Canto del Mare”, un sottofondo che guida l’anima lungo il sentiero della Passione, tra emozioni, silenzi e preghiere condivise.

“Tutto è compiuto”

È questo il tema scelto per l’edizione di quest’anno, tratto dal Vangelo di Giovanni (19, 18-30). Un messaggio forte, che richiama al compimento della promessa di salvezza, al momento in cui Gesù si consegna totalmente all’amore del Padre per l’umanità.

Perché partecipare?

La Via Crucis non è solo un evento liturgico, ma una testimonianza di fede vissuta, un’occasione per ritrovare il senso della comunità, per riconciliarsi con il proprio cammino spirituale e riscoprire, nel cuore del quartiere di Pontegrande, la forza del Cristo Risorto che passa ancora oggi tra le strade del nostro quotidiano.

Parrocchia “Maria Immacolata” – Pontegrande, Catanzaro

Venerdì 11 aprile 2025, ore 21:00

Unisciti al cammino. Rivivi la Passione. Riscopri la Speranza.