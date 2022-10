Catanzaro - L'arcivescovo Maniago si unisce al dolore di tutta la città

L’Arcivescovo Claudio Maniago, ha appreso con grande dolore la notizia del drammatico incendio che si è sviluppato questa notte in un appartamento nel quartiere “Pistoia” a Catanzaro, colpendo una famiglia e causando morte e sofferenza.

Pensando con commozione alle vite tragicamente spezzate dei tre giovani figli periti nell’incendio, assicura la preghiera per quanti sono scomparsi, per chi li piange e per i sopravvissuti che ancora lottano fra la vita e la morte.

L’Arcivescovo con tutta comunità diocesana, si unisce al dolore dell’intera cittadinanza e implora dal Signore consolazione e forza per affrontare e superare questo terribile evento che scuote la coscienza di tutti.