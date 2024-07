Prossimità e sostegno alle opere di carità in India: il ringraziamento alla Diocesi delle Suore di Manapadu.

Con una lettera inviata all’Arcivescovo Claudio Maniago, suor Amutha Theos, Superiora della Congregazione delle Suore del Sacro Cuore di Gesù di Vellore in India, ha espresso la gratitudine per il generoso sostegno che la Caritas Diocesana sta offrendo a favore dei progetti in favore dei bambini ospiti delle strutture di Manapadu. Nello scorso Avvento, infatti, è stata promossa nelle parrocchie della diocesi una raccolta fondi finalizzata a sostenere la casa per bambini orfani “Madonna di Fatima” di Manapadu e l’orfanotrofio di

Chennai, già visitati assieme al nostro Arcivescovo.

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti voi per l'impegno e la generosità con la quale avete risposto alla nostra richiesta.

Di seguito pubblichiamo il testo della lettera:

“Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo” (Rm 15,13)

Eccellenza Rev.ma Monsignor Claudio Maniago,

sono davvero felice per il nostro incontro e la nostra conoscenza, nati alla luce dell’amore e della gioia in Cristo. E ringrazio il Signore Onnipotente per la sua bontà nel nostro cammino verso i poveri e gli svantaggiati.

Ricordo l'abbondante Provvidenza che abbiamo incontrato mentre lavoravamo con Voi per realizzare la nostra missione a Tamil Nadu, in India. Il mio cuore è così pieno di apprezzamento per tutto il Vostro gentile supporto durante il nostro servizio.

Ho l'onore di esprimere la mia gratitudine per la Vostra gentilezza e l’assistenza nell’aiuto verso i bambini svantaggiati di Nambikai Illam. È per noi un grande piacere accettare i diecimila euro che ci avete donato e sono molto grata per questo premuroso e gentile contributo.

Sono ancora di più contenta perchè questa donazione è frutto della generosità della gente della Vostra diocesi ed è stata organizzata dalla Caritas di Catanzaro-Squillace e dal direttore don Pietro.

Sono veramente grata a tutti voi ed estendo il mio sincero ringraziamento per il vostro aiuto che è arrivato proprio nel momento opportuno.

I bambini della nostra missione vengono da famiglie povere; sono orfani, bambini di strada e bambini figli di famiglie separate.

• Numero di bambini orfani che hanno perso i genitori: 35

• Numero di bambini abbandonati dai genitori: 41

• Numero di bambini provenienti da famiglie separate: 44

La maggior parte dei bambini vanno in giro nelle strade, raccolgono e vendono carta per comprare il loro cibo. Alcuni di loro rubano nelle case per nutrirsi dato che i loro genitori li hanno lasciati o si sono uniti ad altri partner. Questi bambini sono stati lasciati come orfani e i genitori non si sono mai presi cura di loro e non li hanno mai mandati a scuola. Possono essere definiti bambini di strada o preadolescenti e lavorano in servizi di nessuna importanza sprecando le loro vite.

I bambini sono qui con noi fino a quando non completano la loro scolarizzazione e conseguono il diploma.

I principali obiettivi della nostra missione a Nairobi sono quelli di fornire una vita in un'atmosfera familiare e fornire una buon grado di istruzione, motivandoli, insegnando a credere in se stessi e renderli buoni cittadini nella società; farli crescere con valori cristiani, educandoli alla salute fisica e all'igiene; motivarli a sviluppare la loro personalità, aiutarli ad acquisire conoscenze.

Questi bambini sono totalmente dipendenti da noi per il loro nutrimento e la loro istruzione.

Ricordateli nelle vostre speciali intenzioni.

Esprimiamo la nostra gratitudine per ciò che avete fatto a beneficio dei bambini e per essere per loro un faro per le loro vite problematiche e senza scopo.

Qui a Nairobi i ragazzi stanno andando bene, sono felici e apprezzano la loro vita e noi siamo veramente grati per averci mandato questi fondi attraverso i quali saremo in grado di organizzare una stanza di sicurezza: sarà una specie di custode. I nostri bambini saranno così al sicuro 24 ore su 24.

Essendo stati così generosi e gentili, voi avete illuminato il nostro buio, la nostra situazione e avete offerto la soluzione per molti dei nostri problemi, per la tutela dei nostri bambini, allo scopo di promuovere i valori morali. Noi diamo importanza alle attività spirituali, alla vita basata sugli insegnamenti della Bibbia e diamo una guida spirituale e morale perché possano avere una appropriata guida alla loro crescita e allo sviluppo della loro personalità. I bambini nella nostra casa sono incoraggiati a trattarsi a vicenda come fratelli e sorelle, condividendo la loro gioia e il loro dolore e creando un'atmosfera familiare nella nostra casa: gli sforzi che noi facciamo sono fatti per la felicità dei bambini e perché loro abbiano un futuro migliore.

Sr. Amutha Theos, Superiora Generale

Congregazione delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, Vellore.