Anno della Preghiera: incontro comunitario a Simeri Crichi

Domenica 21 gennaio 2024, in occasione della V Domenica della Parola di Dio, il Santo Padre Francesco ha annunciato l’avvio dell’Anno della Preghiera.

Stiamo vivendo quest’anno in preparazione al Giubileo, dunque, e per promuovere la centralità della preghiera individuale e comunitaria, anche i tre parroci che insistono nel Comune di Simeri Crichi – d. Alessandro Severino, d. Francesco Cristofaro e d. Nicola Rotundo – in spirito di comunione, hanno pensato di riunire le comunità parrocchiali per un primo momento di comunitario a cui ne seguiranno altri, per Venerdì 10 Maggio 2024.

I tre sacerdoti hanno pensato di scandire i momenti di preghiera con il S. Rosario, la concelebrazione Eucaristica e la catechesi, affidando le rispettive comunità alla Vergine Maria.

Lo scopo di questi incontri è quello di rinverdire lo spirito di preghiera nei contesti in cui si è chiamati a vivere.

La preghiera, infatti, è per ogni cristiano la bussola che orienta, la luce che illumina il cammino e la forza che sostiene nel pellegrinaggio che condurrà a varcare la Porta Santa del Giubileo che inizierà il 24 Dicembre 2024 e terminerà il 14 Dicembre 2025.

La preghiera è lo strumento per arrivare con un cuore pronto ad accogliere i doni di grazia e di perdono che il Giubileo offrirà.

Da qui l’invito ad immergersi con la preghiera in un dialogo continuo con il Creatore, scoprendo la gioia del silenzio, la pace dell’abbandono e la forza dell’intercessione nella comunione dei santi.

Questo primo incontro, permetterà alle comunità e ai singoli di riscoprire la preghiera anche come un’oasi al riparo dello “stress quotidiano” e come nutrimento per la vita cristiana di fede, speranza e carità.

L’appuntamento è quindi nel borgo di Simeri, presso la Parrocchia S. Maria Assunta a partire dalle ore 17:30.