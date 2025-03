Papa Francesco, nuovo bollettino: peggiorano le condizioni, insufficienza respiratoria. Tutti i dettagli

Papa Francesco, nuovo bollettino: peggiorano le condizioni, insufficienza respiratoria e ventilazione meccanica

Papa Francesco affronta nuove crisi respiratorie durante il ricovero

Le condizioni di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale, hanno subito un peggioramento nelle ultime ore. Il bollettino medico diffuso ieri sera alle 19 ha riportato "due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo". Per far fronte a queste complicazioni, i medici hanno eseguito due broncoscopie per aspirare le abbondanti secrezioni e hanno ripreso la ventilazione meccanica non invasiva nel pomeriggio.

Nonostante la gravità della situazione, il Santo Padre è rimasto vigile, orientato e collaborante.

La prognosi rimane riservata, e il quadro clinico è descritto come complesso. Fonti vaticane hanno riferito che l'accumulo di muco è una conseguenza della polmonite e non indica una nuova infezione, poiché i valori delle analisi del sangue sono rimasti invariati. Tuttavia, i medici mantengono un atteggiamento cauto, sottolineando che le polmoniti richiedono tempo per essere superate e che la situazione attuale presenta delle criticità.

Nonostante le difficoltà, Papa Francesco ha continuato a svolgere alcune delle sue funzioni pastorali durante la degenza. Domenica mattina ha ricevuto il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e l'arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali, per discutere degli affari interni del Vaticano.

Questi incontri suggeriscono che, nonostante la degenza prolungata, il Pontefice rimane coinvolto nel governo della Chiesa.

La comunità dei fedeli continua a pregare per la pronta guarigione del Papa. Davanti alla statua di Giovanni Paolo II, situata nel piazzale del Policlinico Gemelli, si raccolgono persone in preghiera, lasciando messaggi di affetto e candele accese.

Inoltre, ogni sera in San Pietro viene recitato il Rosario per la salute del Santo Padre; ieri sera è stato guidato dal cardinale americano Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi.

La situazione richiede un monitoraggio costante, e si attendono ulteriori aggiornamenti dai medici del Policlinico Gemelli nei prossimi giorni. Nel frattempo, il mondo intero si unisce in preghiera per la salute di Papa Francesco, sperando in una sua pronta ripresa.