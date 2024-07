Pentone. Settimana Mariana al Santuario di Termine

E’ in corso in questi giorni nel santuario di Termine la “Settimana Mariana” organizzata dal rettore e parroco di Pentone don Giuseppe Soluri e dagli organismi parrocchiali. Il santuario sarà centro propulsore di celebrazioni presiedute da vari sacerdoti, riti, preghiera e apertura della cappella delle apparizioni collocata nella navata destra del Tempio. Domenica il via con la traslazione della venerata effige della Madonna delle Grazie dalla storica sede parrocchiale al santuario.

“i fedeli di Pentone e del circondario, spiega don Giuseppe Soluri, si raccoglieranno attorno alla nostra Madre per riscoprire il valore dell’unità che ci fa comunità di fedeli e non solo di devoti. Una comunità che nell’amore prepara l’oggi e il futuro delle nostre famiglie e delle giovani generazioni. La presenza simbolica della statua di Maria così cara a tutti noi vuole annunciare a tutti che Gesù, attraverso sua Madre, vuole continuare a donarci la sua Grazia e le grazie di cui abbiamo bisogno lungo il pellegrinaggio terreno in attesa di giungere alla gloria del cielo”.

La “Settimana Mariana” si concluderà domenica prossima, nel pomeriggio, quando un corteo processionale riporterà la Sacra Effige mariana dal Santuario alla storica sede parrocchiale.