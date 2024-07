L'insegnamento Silenzioso di Aldo Moro: Un tributo di Maria Fida Moro

Il periodico diocesano "Comunità Nuova" ricorda Aldo Moro con un contributo di Maria Fida, figlia dello statista recentemente scomparsa. Un messaggio inviato quattro anni fa all'attuale direttore del periodico Mario Arcuri in occasione di un convegno sulla testimonianza cristiana di Moro nell'impegno politico.

In questo inarrestabile 9 maggio vorrei, invece di dover combattere la buona battaglia in favore di mio padre Aldo Moro, della Verità, raccontare la stupefacente bellezza del suo insegnamento. Insegnamento silenzioso, sollecito, assolutamente chiaro, accompagnato dal suo sorriso mesto e dalla fragilità della sua anima che si esprimeva in una gentilezza speciale, sublime.

Mi piacerebbe saper descrivere la sicurezza che mi dava mentre la sera avanzava ed i cipressi si facevano scuri. La sua umiltà e la sua mitezza incomparabili erano un’altissima espressione di spiritualità. Papà amava tutto ciò che era piccolo e ai margini. Adorava i bambini, Si fidava dei giovani. Era saggio. Non diceva mai “io, io”. Si esprimeva con estremo rispetto ed ironia sottile: “forse, si potrebbe, sembra probabile”. D’altronde, perché non provare una nuova strada?

Mi manca la sua silente presenza, perché mi faceva sentire migliore e mi faceva venire voglia di esserlo davvero.

Mio padre mi ha insegnato a percepire e a vedere l’invisibile, il mondo sotteso a ciò che è evidente. Mi ha fatto capire che le cose importanti non si possono vedere con gli occhi, ma solo con il cuore. Anzi, che le cose davvero importanti non sono cose.

Il 9 maggio dovrebbe solo servire a spiccare, almeno idealmente, il volo verso il cielo. Cielo nuovo che è già in noi. E basterebbe lasciarlo sbocciare.

Ero piccola, ma ho imparato la sua lezione adesso che sono trascorsi tanti anni faticosi ed amari, adesso che sono infinitamente stanca ed abbastanza malata. A volte mi sembra di avere perso la rotta e di aver perduto tutto. Poi una nuvoletta in vacanza passeggia in alto, sopra la mia testa ed il sorriso del mondo invisibile attraversa la mia anima come una freccia amorevole.

Tutto è luce.

Maria Fida Moro