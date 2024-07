Bovalino-Lungomare: sospesi i lavori del cantiere, la strada è riaperta al traffico

BOVALINO (RC), 05 MAG - In esito ai lavori di ripristino del tratto di Lungomare San Francesco di Paola (circa 200 mt.) divelto dalla mareggiata del 24/02/2019, lavori iniziati lo scorso 04/12/2023 con ultimazione prevista per il 31/072024, c’è da rilevare che i lavori sono stati purtroppo sospesi a causa di sopraggiunte problematiche tecniche emerse nel corso delle opere di realizzazione dello scavo e dello sbancamento dell’area (scoperta di un masso di grosse dimensioni che non consente la regolare esecuzione del lavoro per come previsto dal progetto esecutivo). A seguito di ciò, appare evidente che si sia resa necessaria una modifica sostanziale al progetto originario cui starebbero lavorando i professionisti che hanno elaborato il progetto esecutivo e, in conseguenza di ciò e da quanto è dato sapere, la ditta avrebbe fatto pervenire all’Ente un verbale di sospensione dei lavori datato 29/04/2024 (n. 1 a firma del direttore dei lavori, Ing. Marco Aquino) e, pare, anche una relazione tecnica che motiverebbe lo stop ai lavori stessi. E’ chiaro che l’amministrazione, visto anche l’approssimarsi della stagione estiva ormai alle porte, sta monitorando da vicino ed in maniera pressante la ditta al fine di far riprendere al più presto i lavori, anche se pare a tutti chiaro che gli stessi subiranno inevitabilmente degli slittamenti temporali che porteranno l’ultimazione dei lavori ben oltre l’estate.

In conseguenza della nuova situazione venutasi a creare il Sindaco, Vincenzo Maesano, con ordinanza Comunale n. 14/2024, ha disposto la revoca della precedente ordinanza n. 02/2024 diramata in data 05/01/2024 (prot.n. 365 del 05/01/2024) con la quale si disponeva la chiusura al traffico veicolare nel tratto interessato dai lavori a partire dal giorno 08/01/2024 (in pratica dall’ex lido Orsa al passaggio a livello di traversa Lenza Palaia/Caccamo). Sempre con la stessa ordinanza (n. 14/2024), il primo cittadino ha intimato alla ditta la rimozione della recinzione di cantiere e di ogni ostacolo esistente sul sedime stradale disponendo, di fatto, la riapertura al traffico del tratto di lungomare San Francesco di Paola.

Ricordiamo che L’esecuzione dell’opera, del valore complessivo di circa 1.560.000,00 euro, era stata assegnata tramite aggiudicazione della gara d’appalto espletata dalla SUA (Stazione Unica Appaltante) di Reggio Calabria, alla ditta “Colgema Group srl” di Avellino. In proposito, in questo ultimo periodo, sono state tante le voci ed i commenti sull’argomento ascoltati andando in giro per il paese o leggendo sui social; al centro dell’interesse dei cittadini c’è la preoccupazione per la situazione momentanea di stallo e d’incertezza sulla prosecuzione dei lavori, ma come spesso accade in tema di opere pubbliche è certa la data d’inizio ma della fine non v’è mai certezza e così sarà anche stavolta.

Pasquale Rosaci