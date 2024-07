Incidente sull'A2 del Mediterraneo: Automezzo Ribaltato e Intervento dei Vvf a Altilia Grimaldi

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, è intervenuta alle ore 5:00 circa sull'autostrada A2 del Mediterraneo in prossimità dello svincolo di Altilia Grimaldi per un incidente stradale.

Coinvolto un autoarticolato che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare contro i newjersey ribaltandosi sulla sede stradale.

L'autista veniva affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e dell'automezzo. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il tratto autostradale interessato è stato chiuso al transito in ambedue le direzioni di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.