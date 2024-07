Previsioni meteo: maltempo in Italia, allerta su diverse regioni per pioggia, vento e grandine

La perturbazione meteorologica che ha colpito l'Italia nelle ultime 24 ore si sta spostando verso est e si prevede che nelle prossime ore continuerà a portare piogge, vento e grandinate su altre regioni del Paese.

Martedì 7, forti temporali hanno flagellato numerose aree del Nord e del Centro, con intense precipitazioni e significativo abbassamento delle temperature, segnando un altro episodio della volatile primavera italiana.

Ora, il nucleo più attivo del maltempo si dirige verso le regioni meridionali e parte del Centro, dove ci aspettiamo un'instabilità atmosferica significativa già dalle prime ore del mattino di Mercoledì 8.

Il Sud, la Sicilia, ma anche Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise saranno colpite da piogge e temporali, con fenomeni anche di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate.

Tuttavia, segnali di miglioramento saranno visibili altrove nel Paese, soprattutto nella Valle Padana e nel resto del Centro, dove ci attendiamo un aumento delle schiarite. Al mattino, Emilia e bassa Lombardia potrebbero essere coperte da nuvole dense. Nel pomeriggio, improvvisi rovesci o temporali sporadici potrebbero interessare le zone alpine.

Nel corso della serata, il Nord e gran parte del Centro vedranno ulteriori miglioramenti meteorologici, mentre l'instabilità atmosferica si concentrerà sulle regioni meridionali.

Allerta della Protezione Civile

In base alle previsioni meteorologiche e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Si prevedono criticità idrogeologiche e idrauliche su diverse aree del Paese, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Per mercoledì 8 maggio, sono stati valutati avvisi di allerta gialla per temporali in Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Inoltre, è stata segnalata allerta di Ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Sicilia occidentale e allerta gialla per rischio idrogeologico sulla stessa isola e sulla Calabria.



Per la giornata di oggi, mercoledì 8 maggio 2024:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico