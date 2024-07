Catanzaro. Giusy Iemma: il treno storico della Magna Graecia fa tappa alla stazione di Lido (Video)

Un Viaggio Nella Storia con il Supporto dell'Amministrazione Locale per Celebrare il Patrimonio Culturale e Ferroviario della Città.

CATANZARO - La Stazione di Catanzaro Lido ha rivissuto oggi un pezzo di storia con l'arrivo del treno storico della Magna Graecia, un evento che ha unito appassionati di treni e turisti in un viaggio attraverso il tempo. L'evento ha visto la partecipazione speciale della Vicesindaca Giusy Iemma, che ha evidenziato l'importanza della cultura e della storia nella vita quotidiana della comunità.

Un treno ricco di storia

Il treno storico della Magna Graecia, composto da carrozze e locomotive restaurate d'epoca, offre una finestra sul passato ferroviario dell'Italia. I visitatori e gli appassionati di treni hanno avuto l'opportunità di sperimentare il fascino di viaggiare come un tempo, grazie a questi preziosi pezzi di storia conservati e mantenuti in funzione.

Catanzaro Lido: un punto di incontro tra passato e presente

La Stazione di Catanzaro Lido si è confermata un luogo ideale per ospitare eventi di tale portata, funzionando da collegamento tra il passato storico e il presente vivace della regione. La presenza della Vicesindaca Giusy Iemma ha sottolineato l'importanza di tali eventi nella promozione della cultura e del patrimonio storico locale.

Oltre il viaggio: cultura e storia a portata di mano

Dopo l'arrivo del treno alle 13:00, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare ulteriormente il patrimonio culturale della regione con una visita guidata al Parco archeologico di Scolacium. Questo sito archeologico, famoso per i suoi resti romani e bizantini, ha offerto una profonda immersione nella storia antica, arricchendo l'esperienza del giorno.

Impatto culturale e turistico

La Vicesindaca Giusy Iemma ha rilevato come eventi del genere non solo valorizzano il patrimonio culturale ma stimolano anche il turismo. Attraverso queste iniziative, Catanzaro e la regione della Calabria si promuovono come destinazioni di interesse storico e culturale, attraendo visitatori da tutto il mondo.

Il passaggio del treno storico della Magna Graecia alla Stazione di Catanzaro Lido rappresenta un momento di celebrazione e riflessione sulla storia e cultura della regione. La partecipazione della Vicesindaca Giusy Iemma non solo ha elevato l'evento, ma ha anche riaffermato il sostegno dell'amministrazione locale verso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico. Un evento memorabile che continua a ispirare e a educare le generazioni presenti e future.