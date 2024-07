Vvf domano incendio a Cropani: nessun danno alle persone o alla struttura (Video)

CROPANI - Squadre Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Sellia Marina con supporto di Autobotte per rifornimento idrico ed Autoscala, sono intervenute questo pomeriggio alle ore 14.10 circa, nel comune di Cropani (CZ) per incendio mansarda in uno stabile di

3 piani fuori terra.

Interessata dal rogo la sola mansarda adibita a deposito.

Intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme ai rimanenti locali dello stabile.

In via precauzionale, al termine delle operazioni di spegnimento, veniva interdetto l’utilizzo della mansarda

interessata dall’incendio e dell’appartamento sottostante, a causa del gocciolamento determinato dalla rottura di una tubazione, sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Non si registrani danni a persone ed alla struttura.

Accertamenti in corso circa l'origine del rogo al momento l'ipotesi più accreditata è quella accidentale.

Presenti sul posto

Carabinieri e Polizia Locale di Cropani per gli adempimenti di competenza.