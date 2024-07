Antonio Montuoro: approvata la Legge sulla valorizzazione della Transumanza in Calabria

Il Consiglio Regionale della Calabria ha recentemente dato il via libera alla tanto attesa Legge sulla "Disposizioni per il Riconoscimento, la Tutela e la Valorizzazione della Transumanza e delle tradizioni culturali dell'Alta Valle del Crati". Antonio Montuoro, il promotore di questa iniziativa legislativa, si è mostrato soddisfatto per il risultato raggiunto.

La legge, redatta con cura e attenzione, è stata concepita per riconoscere e promuovere il valore intrinseco della pratica millenaria della transumanza. Questa antica forma di economia naturale, saldamente radicata nella storia e nella cultura della Calabria, rappresenta un importante ponte tra l'uomo e l'ambiente circostante.

Montuoro ha sottolineato come la transumanza non sia soltanto una pratica economica, ma anche un simbolo di equilibrio e sostenibilità ambientale. Attraverso la sua approvazione, la Regione Calabria si impegna a proteggere e tramandare alle generazioni future questa preziosa eredità culturale.

L'inclusione della transumanza nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO nel 2019 è stata un importante riconoscimento dell'importanza di questa pratica. Questa tradizione non solo ha plasmato le relazioni tra le comunità locali, gli animali e gli ecosistemi, ma ha anche generato riti e attività sociali che si ripetono da secoli, seguendo il ritmo delle stagioni.

La legge, inoltre, mira a garantire un sostegno concreto alla pratica della transumanza, seguendo le linee guida del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. A tal fine, è stato istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per il biennio 2024/2025, che sarà destinato a sostenere le attività legate alla transumanza e alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali.

Questa iniziativa legislativa segna un importante passo avanti nella tutela e nella promozione della cultura e delle tradizioni della Calabria, dimostrando l'impegno delle istituzioni regionali nel preservare il patrimonio culturale e ambientale della regione per le generazioni future. (Immagine archivio)