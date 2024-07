Calcio. Delusione e riflessioni di mister Zauli: analisi tecnica di Picerno-Crotone gli Squali saluta i Playoff (Video)

La partita dei playoff tra Picerno e Crotone ha visto un esito deludente per quest'ultimo, con il signor Zauli, allenatore del Crotone, che ha riflettuto sulla partita in un'intervista post partita.

CROTONE - Zauli ha approfondito un'analisi più tecnica della partita, riconoscendo potenziali errori e decisioni tattiche che potrebbero aver influito sul gioco. Ha evidenziato l'interpretazione a centrocampo come possibile area di preoccupazione e ha messo in discussione l'efficacia dell'accoppiata a centrocampo scelta, suggerendo che potrebbe non aver fornito i risultati desiderati contro il gioco basato sul possesso di Picerno.

Inoltre, Zauli ha discusso del tentativo della squadra di pressare alto, ma ha ammesso che fino al gol decisivo, c'erano poche chiare opportunità per entrambe le squadre. Ha lamentato un errore cruciale che ha portato al gol di Picerno, sottolineando l'importanza di evitare tali errori, specialmente in partite ad alto rischio dove concedere può alterare drasticamente la dinamica del gioco.

Nonostante il contraccolpo, Zauli è rimasto ottimista sulle capacità della sua squadra e sulle loro possibilità nella partita. Ha evidenziato opportunità mancate, compresa una chance cruciale nella seconda metà che avrebbe potuto cambiare la traiettoria della partita. Tuttavia, ha riconosciuto le sfide nel confrontarsi con squadre di alto livello nei playoff e la difficoltà intrinseca di tali incontri.

Riguardo al suo futuro con il Crotone, Zauli ha espresso gratitudine nei confronti del club e dei suoi sostenitori, riconoscendo gli alti e bassi vissuti durante la stagione. Ha sottolineato l'importanza della continuità e ha esortato i tifosi a rimanere al fianco del club nonostante le delusioni recenti, mettendo in evidenza l'impegno emotivo della dirigenza del club nel cercare il successo.

Quando interrogato sulle prestazioni della squadra nell'ultima parte della stagione, Zauli ha attribuito il calo a vari fattori, tra cui cambiamenti nel personale e una perdita di fiducia. Ha riconosciuto le pressioni associate alla gestione di un club come il Crotone e ha sottolineato la necessità che i giocatori dimostrino competenza tecnica e forza mentale, qualità che sembravano indebolirsi con il passare della stagione.

In conclusione, mentre Zauli ha riconosciuto i difetti della squadra nella partita e durante la stagione, è rimasto saldo nella sua convinzione nel potenziale del club per il successo futuro. Nonostante la delusione della sconfitta ai playoff, è rimasto fiducioso che con il continuo supporto dei tifosi e l'impegno della dirigenza del club, il Crotone potrebbe tornare ancora una volta alla ribalta nel mondo del calcio.





CRONACA - Az Picerno supera il Crotone nel 1° turno dei Play-Off di Lega Pro: Esposito e D’Agostino gli eroi della serata

Nel fervore dei Play-Off di Lega Pro, il Picerno ha regalato ai tifosi una serata indimenticabile superando il Crotone grazie a un mix di determinazione e abilità sul campo. È stata una partita ricca di emozioni, scandita da momenti di grande intensità che hanno tenuto incollati gli spettatori alla loro poltrona fino all'ultimo secondo.

Il Picerno ha preso le redini del gioco fin dai primi minuti, dimostrando una determinazione senza pari. È stato il capitano, Esposito, a dare il via al trionfo, con un goal magistrale nel primo tempo. Il suo assolo unico a centrocampo è stato un lampo di genio che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti. Il tiro chirurgico con il sinistro non ha lasciato scampo al portiere avversario, D’Alterio, portando il Picerno in vantaggio.

Nonostante la tenacia del Crotone, che ha risposto con determinazione, il Picerno ha continuato a dominare il campo. Il finale di primo tempo è stato caratterizzato da azioni da brivido da entrambe le parti, con palle gol salvate in extremis e traverse sfiorate.

Nella ripresa, il Picerno ha saputo mantenere il controllo del gioco, respingendo gli attacchi del Crotone con una difesa solida e reattiva. L'eroe della serata, oltre al capitano Esposito, è stato D’Agostino, che con un'azione decisiva nel finale ha chiuso il passaggio definitivo al secondo turno.

È stata una vittoria meritata per il Picerno, che ha dimostrato di avere il giusto mix di talento, determinazione e spirito di squadra per andare avanti nella competizione. Ora i tifosi possono già sognare in grande, mentre il Picerno si prepara a affrontare nuove sfide nel cammino verso la gloria.

Playoff: Picerno Crotone, Video integrale con mister Zauli nel post gara







AZ PICERNO – CROTONE: 2-0 | IL TABELLINO

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Novella, Gilli, Allegretto, Guerra; Gallo, Pitarresi (39′ st Ciko); Albertini (39′ st Pagliai), Maiorino (28′ st Ceccarelli), E. Esposito (21′ st D’Agostino); Santarcangelo. A disp. Merelli, A. Esposito, Murano, Petito, Biasiol, Savarese, De Ciancio, Cadili, Graziani, Albadoro. All. Emilio Longo

CROTONE (4-3-1-2): D’Alterio; Leo (1′ st Rispoli), Loiacono (33′ st Comi), Gigliotti, Giron; Tribuzzi, Vinicius, D’Ursi (14′ st Kostadinov ); D’Angelo (1′ st Zanellato); Gomez, Tumminello. A disp: Dini, Martino, Bove, Felippe, Battistini, Crialese, Bruzzaniti, D’Errico, Vitale, Cantisani. All. Lamberto Zauli



ARBITRO: Niccolò Turrini (Sez. di Firenze)

ASSISTENTI: Davide Conti (Sez. di Seregno) – Manuel Marchese (Sez. di Pavia)

QUARTO UFFICIALE: Andrea Calzavara (Sez. di Varese)

MARCATORI: 23′ pt Esposito (P), 45′ +7 st

AMMONITI: Gallo, Gigliotti, Vinicius, Gomez, Pitarresi, Comi

NOTE: Spettatori totali 977 ( di cui 134 ospiti), incasso di € 11.999,00. Angoli: 3-3. Recupero: 2′ pt – 6′ st.ì

PlayOff - Picerno - Crotone 2-0 | Gli Highlights