Giovani in quota”: i cantieri di partecipazione proposti dal centro giovanile diocesano

È partito nel mese di Marzo il programma di attività ispirato al tema della “partecipazione”, proposto dal Centro Giovanile Diocesano con sede a Roccelletta di Borgia (Cz). Il Centro si pone come luogo dedicato allo sviluppo umano integrale dei giovani, stimolandoli a vivere autenticamente l’incontro e la relazione con sé stessi e con gli altri.

Il tema della partecipazione, offerto dalle Settimane Sociali di Trieste, è l’anello di congiunzione delle tante attività offerte fino a fine Maggio dalle diverse realtà che operano nel centro: 27 gli incontri animati dal Progetto Policoro, dalla Pastorale Giovanile, dall’ Associazione di Volontariato Khòra, dall’Associazione Culturale Confine Incerto e dal gruppo informale FabLab Officina Digitale Catanzaro.

Il tema della partecipazione è elemento trainante, potente, energico, con cui si intende promuovere l’educazione al gusto di pensare insieme, generare insieme, dando ciascuno il proprio unico e prezioso contributo alla costruzione di quel Bene Comune di cui i giovani, oggi più che mai, hanno bisogno di sentir parlare e di sperimentare. La “partecipazione” è un campo accessibile, dove nessuno deve sentirsi escluso dalla possibilità di incidere nei processi per la difesa e la promozione del bene comune; dove nessuno può chiamarsi fuori dalle responsabilità condivise, ma deve poter mettere in gioco i suoi talenti per il bene della sua comunità.

Il desiderio è che il Centro sia anzitutto espressione di cura, per veder fiorire giovani fiduciosi e realizzati, portatori di un cambiamento positivo per la società, costruttori di bellezza e custodi del bene comune, sensibilizzandoli alla partecipazione e cittadinanza attiva, consapevole, etica.

È possibile rimanere aggiornati sulle prossime attività proposte, seguendo le pagine social del Centro Giovanile Diocesano.