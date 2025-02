Papa Francesco, ultime notizie sul ricovero: migliora ma resta sotto ossigeno

Papa Francesco, le ultime notizie sul ricovero: “Insufficienza renale rientrata”, ma resta sotto ossigenoterapia

Il Pontefice in lieve miglioramento al Gemelli. Proseguono le preghiere dei fedeli. Commovente telefonata al parroco di Gaza

Roma, 27 febbraio 2025 – Papa Francesco mostra segnali di miglioramento. L’ultimo bollettino medico conferma che la lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi “è rientrata”, mentre la TAC toracica ha evidenziato una “normale evoluzione” dell’infezione polmonare. Tuttavia, la prognosi resta riservata: il Pontefice continua a ricevere ossigeno ad alti flussi e a sottoporsi a fisioterapia respiratoria, ma non ha più avuto crisi legate alla bronchite asmatica.

Nel frattempo, l’affetto dei fedeli non si ferma. A San Pietro si moltiplicano le preghiere e le veglie, mentre sui social migliaia di persone esprimono vicinanza e speranza per la sua pronta guarigione.

Papa Francesco e il pensiero per Gaza: “Ci dà conforto”

Nonostante il ricovero, il Pontefice ha voluto far sentire ancora una volta la sua vicinanza alle popolazioni in difficoltà. Martedì, ha telefonato al parroco di Gaza, che ha condiviso un messaggio toccante: “Pensa a noi nonostante non stia bene. Siamo commossi, ci dà conforto”.

Un gesto che conferma ancora una volta l’umanità di Papa Francesco, sempre attento ai più deboli, anche nei momenti di fragilità personale.

L’attesa per nuovi aggiornamenti

Il mondo resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del Pontefice. Il Vaticano continua a monitorare la situazione e a garantire la massima trasparenza sui bollettini medici.

Intanto, l’ospedale Gemelli resta sotto i riflettori, con fedeli e curiosi che attendono notizie davanti alla struttura, segno di un affetto che va oltre i confini della Chiesa.