Catanzaro, lavori su Viale dei Normanni dal 5 maggio: senso unico e modifiche alla viabilità

Lavori in viale Normanni, come cambia la viabilità dal 5 maggio 2025

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro, scusandosi per i disagi alla viabilità che potranno derivare da questo intervento fondamentale per la tutela del territorio e la salvaguardia della viabilità cittadina, ricorda che nei prossimi mesi si registreranno alcune criticità lungo Viale dei Normanni, a causa dei lavori di messa in sicurezza della scarpata a monte e a valle della strada.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, a partire da lunedì 5 maggio 2025 e fino alla conclusione dei lavori, a seguito della nuova ordinanza della Polizia Locale, sarà attivato il senso unico di marcia da sud verso nord nel tratto interessato di Viale dei Normanni.

Le nuove disposizioni inoltre prevedono:

Il divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate su Via Milelli, nel tratto compreso tra la rotatoria e Via Italia, fatta eccezione per gli autobus di piccole dimensioni della Amc.

La conferma del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di Viale dei Normanni e nell’intera area parcheggio del Politeama.

Percorsi alternativi consigliati:

I veicoli provenienti da Via Milelli e diretti verso sud potranno percorrere:

Via Italia – Via Cavour – Corso Mazzini, proseguendo poi:

a destra verso Porta Marina – Via Cilea oppure Via Marincola Pistoia, per tornare su Viale dei Normanni;

a sinistra verso Via Francesco De Seta – Via Nuova, rientrando su Viale dei Normanni.