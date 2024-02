Catanzaro Magico: Il “Presepe Vivente” - Ass. Grimaldi Conidi porta la tradizione a vita in una dimora storica secolare. Video

Catanzaro, 6 GEN. - È con grande entusiasmo che l'Associazione Grimaldi Conidi APS annuncia la Prima Edizione del "Presepe Vivente," un evento unico nel suo genere che si terrà nel cuore del centro storico di Catanzaro.

Il Palazzo, solitamente aperto al pubblico come sede storica, è stato trasformato in uno spettacolare scenario medievale per questa occasione speciale, offrendo ai visitatori un'esperienza mai sperimentata prima.

L'evento ha avuto inizio alle ore 17:30 di oggi, e il momento clou si è svolto di fronte al Duomo, con l'arrivo magico dei Re Magi. Questi tre saggi sovrani hanno percorso le strade della città fino a raggiungere il Palazzo, dove le antiche scuderie del XVII secolo si sono trasformate in un luogo suggestivo per la rappresentazione.

Il Palazzo, una delle dimore storiche più antiche di Catanzaro, ha una storia ricca e affascinante. Appartenuto al Ministro Bernardino Grimaldi a partire dal 1876, l'edificio è stato testimone di oltre trent'anni di storia italiana. Situato nella centralissima piazzetta del Rosario, a pochi passi dal Duomo, il Palazzo si sviluppa su due livelli: il piano terra e il piano nobile. All'interno, si possono ammirare l'arte e l'architettura del XVII secolo, con dettagli storici conservati con cura sia nei materiali utilizzati per la struttura che negli arredi delle sue sale.