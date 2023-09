Catanzaro metropolitana di superficie: scoperte archeologiche rivoluzionarie e valorizzazione nel cuore della città"

Sopralluogo nel cantiere della metropolitana di superficie di Catanzaro: i ritrovamenti archeologici saranno valorizzati all’interno della città

Si è tenuto ieri mattina un importante sopralluogo nel cantiere della metropolitana di superficie di Catanzaro, che ha visto la partecipazione del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, dell'assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Scalise, del nuovo RUP della Regione Calabria, Claudio Moroni, di Gerardo Cimmino, in rappresentanza dell’impresa esecutrice, del direttore dei lavori, Domenico Angotti, della Soprintendente Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Stefania Argenti.

La metropolitana di superficie è un’opera realizzata dalla Regione Calabria, che ha già assunto l'impegno di investire le risorse necessarie per portarla a termine con successo. L'Amministrazione Comunale, dal canto suo, rinnova il suo impegno a collaborare attivamente per definire le procedure volte ad accelerare il processo burocratico e amministrativo di competenza locale. Il Comune di Catanzaro fa parte del gruppo di lavoro che sarà coinvolto nelle prossime settimane per garantire la buona riuscita dell'opera. Durante i lavori sono emersi significativi ritrovamenti archeologici che consentiranno di riscrivere la storia del territorio catanzarese dall’epoca protostorica al medioevo.

In particolare, è evidente il perimetro di diversi edifici databili attorno al IV sec. a.C., dove sono riaffiorati reperti anche di epoca classica e di probabile provenienza attica. Ad un livello superiore, inoltre, è riemerso un palmento medievale per la produzione olearia risalente al XIII – XIV sec. che testimonia la stratificazione dei vari insediamenti nella zona. La visita è stata accompagnata da un accurato approfondimento da parte degli archeologi della Di Lieto srl impegnati nello scavo, andando a consolidare la consapevolezza sulle scelte da compiere riguardo alla tutela di questo inestimabile patrimonio della comunità.

L'Amministrazione Comunale di Catanzaro è fermamente determinata, infatti, a garantire la massima valorizzazione di questi ritrovamenti archeologici, lavorando in stretta collaborazione con le autorità regionali e tutte le parti coinvolte nel progetto della metropolitana di superficie. Secondo le indicazioni della Soprintendenza e con la disponibilità dell’impresa e della direzione dei lavori, l’Amministrazione Comunale contribuirà a realizzare un parco pubblico nel quale questi reperti saranno ricollocati e resi fruibili, nel miglior modo possibile, dalla cittadinanza e dai turisti.