Catanzaro, è morto Michele Traversa

La città di Catanzaro piange la scomparsa di Michele Traversa, figura centrale della politica calabrese degli ultimi decenni. Ex sindaco, presidente della Provincia e deputato, Traversa si è spento all'età di 76 anni, lasciando un'impronta indelebile nel tessuto istituzionale e culturale del capoluogo.

Un percorso politico radicato e coerente

Nato a Botricello il 26 aprile 1948, Traversa ha iniziato la sua carriera politica giovanissimo, militando nel Movimento Sociale Italiano e nella Giovane Italia. Negli anni '80 è stato consigliere comunale a Catanzaro, per poi diventare assessore regionale al Turismo nella giunta calabrese di Alleanza Nazionale. Nel 1999 è stato eletto presidente della Provincia di Catanzaro, carica che ha ricoperto per due mandati consecutivi fino al 2008.

Nel 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle file del Popolo della Libertà, dove ha fatto parte della Commissione Bilancio. Nel 2011 è stato eletto sindaco di Catanzaro con oltre il 62% dei voti, ma ha lasciato l'incarico dopo sette mesi a causa dell'incompatibilità con il ruolo parlamentare, optando per quest'ultimo.

Un'eredità concreta: cultura e ambiente

Oltre alla politica, Traversa ha lasciato un segno tangibile nella città attraverso opere pubbliche di grande valore. È stato il promotore del Parco della Biodiversità Mediterranea, considerato uno dei polmoni verdi più importanti della Calabria. Ha contribuito alla nascita del MARCA (Museo delle Arti di Catanzaro), del MUSMI (Museo Storico Militare) e del circolo ippico, strutture che hanno arricchito l'offerta culturale e sportiva della città.

Il cordoglio della città

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha espresso il suo cordoglio dichiarando: "Mi inchino, commosso, davanti alla figura di Michele Traversa che è stato un grande sindaco, ma soprattutto un Catanzarese vero, animato da un amore sconfinato per la nostra città che ha servito con entusiasmo e onore".

La scomparsa di Michele Traversa rappresenta una perdita significativa per Catanzaro e per l'intera Calabria. La sua dedizione alla politica e il suo impegno per lo sviluppo culturale e ambientale della città rimarranno un esempio per le future generazioni.