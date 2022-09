Catanzaro. nuova giornata di mercato straordinaria nel quartiere lido. Il dettaglio

CATANZARO, 18 DIC - Domenica 20 dicembre ci sarà una nuova giornata di mercato straordinaria nel quartiere Lido. A darne notizia è l’assessore alle attività economiche Alessio Sculco, evidenziando che il settore, diretto da Antonino Ferraiolo, ha dato il via libera per lo svolgimento del mercato rionale, su richiesta delle associazioni sindacali di rappresentanza e con il consenso della commissione attività economiche, guidata da Antonio Ursino, dopo il positivo riscontro già avuto domenica scorsa.



Decisione assunta con l’obiettivo di consentire agli operatori di recuperare le diverse giornate perse durante l’anno per le limitazioni dettate dall’emergenza covid. L’amministrazione, tramite gli agenti di polizia locale, garantirà l’ordinario controllo sul rispetto delle misure previste in tema sanitario