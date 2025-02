Catanzaro: operazioni della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità"

La Polizia di Stato di Catanzaro, nell’ambito di attività di contrasto alla criminalità sul territorio, ha eseguito nella giornata di ieri diverse operazioni di polizia giudiziaria su delega dell’Autorità Giudiziaria, a carico di soggetti di etnia rom.

Catanzaro, In particolare, il personale della Squadra Mobile, unitamente al personale del Commissariato Sezionale di P.S. di Catanzaro Lido e con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, ha eseguito perquisizioni personali e locali nel noto accampamento rom su Viale Lucrezia della Valle.

Sempre nella giornata di ieri, il personale dell'U.P.G.S.P., in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari, ha condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro un uomo di etnia Rom, nato nel 1987, a seguito di una grave violazione delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva cui era sottoposto.

In particolare, in data 28 gennaio 2024, gli operatori della Squadra Volante, recatisi presso l’abitazione dell’uomo in Viale Isonzo per un controllo, lo hanno trovato in compagnia di un altro soggetto, anche lui di etnia Rom e residente nello stesso stabile, privo di autorizzazione a trovarsi all’interno dell’appartamento. Inoltre, allontanatosi in un'altra stanza, l'uomo buttava dalla finestra un involucro contenente 8,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tale circostanza ha determinato l’aggravamento della misura cautelare, con conseguente trasferimento in carcere.

L’attività rientra nell’impegno costante della Polizia di Stato per la tutela della sicurezza e della legalità nel territorio.