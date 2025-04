Catanzaro-Palermo 1-3: Fabio Caserta ammette le difficoltà, Alessio Dionisi esalta il carattere rosanero (Video)

Catanzaro-Palermo 1-3: Fabio Caserta e Alessio Dionisi analizzano la gara. Testa alle prossime sfide.

Catanzaro – Una sconfitta pesante per il Catanzaro al “Ceravolo”, travolto 1-3 dal Palermo in una gara che lascia l’amaro in bocca ai tifosi giallorossi. Nel post-partita, Mister Fabio Caserta ha analizzato con lucidità il momento difficile della sua squadra, mentre Mister Alessio Dionisi si è goduto i tre punti fondamentali in chiave playoff.

Fabio Caserta: "Momento complicato, ma niente processi. Restiamo uniti"

Il volto teso di Mister Caserta racconta già da solo il pomeriggio difficile. In conferenza stampa non cerca alibi: "È vero, il primo tempo siamo stati sottotono. L'autogol ci ha tagliato le gambe e contro una squadra forte come il Palermo è difficile rimettersi in carreggiata".

Caserta sottolinea quanto l'aspetto mentale stia incidendo sul rendimento dei suoi: "Dopo il derby qualcosa si è spento. L’aspetto mentale è il più difficile da allenare, e i risultati sono l’unica medicina nel calcio. Ora servono unità e compattezza".

Non mancano però segnali positivi: "La reazione nel secondo tempo c’è stata. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiare, ma dobbiamo lavorare senza piangerci addosso".

Sul cambio modulo, Mister Caserta chiarisce: "Il centrocampo a tre c'era anche oggi, solo con disposizione diversa. Non credo che la sconfitta sia colpa dello schieramento".

Un pensiero va anche alle difficoltà difensive: "Ultimamente subiamo troppi gol, ma non è solo colpa della difesa: pressiamo male a centrocampo e facciamo errori individuali". E su Petriccione, chiarisce: "Nessun problema fisico particolare, il cambio è stato solo una scelta tattica".

Con quattro partite ancora da giocare, il tecnico giallorosso invita a non abbandonare la squadra: "Adesso è il momento di restare uniti. Dopo si potranno fare tutte le analisi del caso".

Alessio Dionisi: "Grande vittoria, ma dobbiamo subito pensare al Südtirol"

Dall'altra parte, un Mister Dionisi sereno ma concreto si gode una vittoria fondamentale: "Era una partita difficile contro una squadra che ha fatto molto bene. All'andata avevamo giocato una buona gara senza raccogliere, oggi siamo stati più cinici".

Dionisi elogia l'approccio della sua squadra: "Siamo stati bravi ad andare sul 2-0 nel primo tempo e poi a soffrire insieme quando il Catanzaro ha spinto. È importante restare compatti nei momenti di difficoltà".

Soddisfazione anche per chi è entrato dalla panchina, come Eduard Leduaron, autore del 3-1 finale: "Chi entra deve sempre dare qualcosa in più. Oggi l'hanno fatto e sono molto contento".

Ma il tempo per festeggiare è pochissimo. Mister Dionisi avverte: "Giovedì c'è il Südtirol. È una squadra fisica, sarà una battaglia. Dobbiamo resettare subito e prepararci al meglio".

Jacopo Segre: "Vittoria di cuore, ora servono battaglie"

Tra i protagonisti in campo anche Jacopo Segre, ancora a segno: "È una vittoria importante, dedicata ai tifosi che oggi non potevano essere con noi. Da adesso ogni partita è una finale e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo".