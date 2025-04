Catanzaro-Palermo, Mister Caserta: "Vogliamo vincere senza pensare ai play-off" (Video)

Catanzaro – Oggi la sfida di alta classifica tra Catanzaro e Palermo, Mister Fabio Caserta si presenta davanti ai giornalisti con uno sguardo lucido ma anche segnato dagli ultimi avvenimenti: "Non sono stati giorni belli per nessuno di noi – ammette – la morte di Papa Francesco ci ha toccato profondamente. Ci siamo fermati una settimana, ma abbiamo saputo utilizzare questo tempo per prepararci al meglio alla partita di domani".

Una sfida, quella contro il Palermo, che Mister Caserta inquadra con grande realismo: "Affrontiamo una squadra partita per vincere il campionato. A gennaio si sono rinforzati ulteriormente e restano una delle formazioni più blasonate della Serie B. Ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi: sarà una partita difficile come tutte, ma ci arriviamo bene, con alcuni recuperi importanti come quello di Quagliata, che finalmente ha completato una settimana piena di allenamenti".

Mister Caserta: "Niente calcoli, pensiamo una partita alla volta"

Sollecitato sui play-off, Mister Caserta resta fermo sulla sua linea: "Io parlo solo di partita singola. Non faccio calcoli. Pensare troppo ai play-off adesso sarebbe un errore: dobbiamo concentrarci sui punti da conquistare per arrivarci. Mancano cinque partite e vedremo alla fine dove saremo".

Un approccio concreto, figlio della consapevolezza della Serie B: "Partite facili non esistono – ribadisce – ogni partita è una battaglia. Anche a Carrara, dove qualcuno ha parlato di una brutta prestazione, abbiamo dimostrato quanto sia difficile vincere in questa categoria".

Recuperi importanti e formazione in divenire

Tra i nodi della vigilia c’è anche la scelta dell’attacco: "Chi affiancherà Iemmello? Deciderò domani. Abbiamo diverse opzioni e valuterò anche pensando ai cambi, che in una partita così contano moltissimo", spiega Mister Caserta. Quagliata sta bene e sarà della partita, mentre Situm resta ancora ai box.

Interessante anche il lavoro fatto in settimana su alcune varianti tattiche: "Con tre centrocampisti abbiamo trovato un buon equilibrio. Ma la rosa mi permette di cambiare anche in corsa: possiamo adattarci, senza però perdere la nostra identità".

"Contro il Palermo sarà battaglia vera"

Mister Caserta si aspetta una gara intensa: "Due squadre con momenti diversi – racconta – il Palermo veniva da un ottimo momento prima della sosta, mentre noi abbiamo avuto un piccolo rallentamento. Ma è normale, fisiologico. Domani sarà una partita vera: loro vorranno vincere per consolidare la posizione, noi per sfatare il tabù delle sfide interne contro le big".

L’approccio che fa la differenza

Alla domanda su come leggere il peso della partita, Mister Caserta non ha dubbi: "Per il Catanzaro la prestazione è fondamentale. Noi possiamo vincere solo attraverso il gioco. Certo, nei momenti cruciali della gara serve anche essere concreti, sporcare il pallone se serve. Ma non dobbiamo mai snaturare quello che siamo".

Difesa e centrocampo: le chiavi della partita

In difesa, Mister Caserta conferma la disponibilità di Antonini, mentre sulla possibilità di cambiare modulo ammette: "Dipende dalle caratteristiche dei giocatori. La nostra forza è anche questa: possiamo cambiare atteggiamento senza perdere i riferimenti".

Occhi puntati anche su come limitare il duo Brunori-Pohjanpalo: "Due attaccanti fortissimi, ma non dobbiamo pensare solo a loro. Dobbiamo difendere tutti insieme, come squadra".