Catanzaro. “Percorsi dei vicoli”, presentato il progetto per conoscere e valorizzare il centro storico (Scarica il PDF)

Catanzaro. “Percorsi dei vicoli”, presentato il progetto per conoscere e valorizzare il centro storico

Presentato oggi nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro il “Percorso dei vicoli”, realizzato dalle associazioni Cara Catanzaro e Club Alpini italiano- sezione Catanzaro e patrocinato dal Comune di Catanzaro.

Il percorso, che verrà avviato nei primi giorni di dicembre, si articolerà con 60 cartelli direzionali, nell’ingresso dei quartieri storici della città e con 5 paline descrittive che saranno installate nei quartieri “Case Arse, la Stella, la Filanda, Piazza del Sole e Madoninna del Carbone”.

A presentare il progetto l’assessore all’Ambiente, Aldo Casalinuovo: “È’ un percorso guidato che valorizza il nostro storico, da sempre molto bello, suggestivo e ricco di storia. Molto spesso non conosciamo la storia e l’origine di palazzi o quartieri della città che in realtà sono pieni di tradizioni e aneddoti. Questo percorso, frutto della collaborazione anche con il Comune, è un bene prezioso per la nostra città. Si parte da piazza Garibaldi, presso il San Giovanni, per procedere nelle vie del centro per poter scoprire luoghi incantati della città che rischiano di restare nell’ombra se non vengono valorizzati.

Il progetto vale per i catanzaresi ma anche per i turisti che arrivano in città e che hanno voglia di conoscere il capoluogo e la sua storia”. L’assessore al Turismo, Antonio Borelli, ha valorizzato l’aspetto per cui questa “intuizione ci dà la possibilità di manifestare la sensibilità dell’Amministrazione sulla valorizzazione di sostenibilità. E soprattutto ci permette di conoscere ancora meglio la città. Sul turismo, ci lavoriamo tutti i giorni per incrementare l’offerta con un meccanismo di diffusione informativa in tutto il distretto turistico per futuro”.

A spiegare i contenuti dell’iniziativa Claudio Pileggi, fondatore di Cara Catanzaro: “E’ un'idea che ho in mente da anni e che già esiste in altre città. Nella nostra città ci sono dei vicoli meravigliosi e che spesso sono sottovalutati dagli stessi catanzaresi: serve per far scoprire la città agli abitanti e magari progettare un brand turistico per il futuro. Questo è il nostro regalo di Natale”.

Piergiorgio Iannaccaro, presidente Club Alpino Italiano- Sezione Catanzaro, ha messo in luce la collaborazione dell’associazione con "Cara Catanzaro": “Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di Cara Catanzaro, mettendo a disposizione della città il nostro know-how per creare percorsi, sentieri nei vicoli. Inoltre, il CAI sostiene la tutela del paesaggio come in questo caso è il patrimonio culturale del capoluogo, che in questo caso è enorme e da valorizzare”.

Scarica file pdf Percorsi dei vicoli di Catanzaro



Didascalia: Iannaccaro, Borelli, Casalinuovo, Pileggi

