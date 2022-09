Catanzaro, pericolo imminente per Edificio. Sopralluogo dei tecnici del comune e VVF

Edificio rione De Filippis. sopralluogo congiunto fra tecnici comunali, polizia locale e vigili del fuoco / avviate procedure del caso, allo stato non ravvisato elemento di pericolo imminente

CATANZARO 7 APR - Un sopralluogo congiunto fra tecnici del Comune, Polizia locale e Vigili del fuoco: è quanto è stato eseguito questo pomeriggio, su diretta indicazione del sindaco Sergio Abramo, per verificare le condizioni dell’edificio, al di sotto del quale si è verificato uno smottamento del terreno. Le immagini dello stabile di rione De Filippis, sede di un opificio ora chiuso, sono state riportate in giornata sui social network e da alcuni organi di stampa.

Durante il sopralluogo (per Palazzo De Nobili erano presenti il dirigente del settore Gestione del territorio, Guido Bisceglia, e il tenente colonnello della Polizia locale, Franco Basile) sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari in casi del genere. Era presente anche il proprietario dello stabile. Non sono stati ravvisati, al momento, elementi di pericolo imminente. Eventuali, ulteriori comunicazioni alla fine della procedura di accertamento.