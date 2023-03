Catanzaro-Pescara al “Ceravolo”. Info su mobilità, viabilità e sosta

Promossa dall’Amministrazione Comunale, si è tenuta una conferenza dei servizi sulla mobilità, in vista della partita di campionato che l’US Catanzaro giocherà domenica prossima allo stadio “Ceravolo”. Un appuntamento che sin da subito si è annunciato come una grande festa della città, vista la conquista matematica della serie B già incassata dai Giallorossi ma che, proprio per questo, lascia presagire un massiccia partecipazione di pubblico. Al tavolo della riunione operativa, hanno partecipato la Polizia Locale, l’AMC, le Ferrovie della Calabria e l’AO Pugliese Ciaccio.

Le risultanze del confronto hanno fatto sì che domenica è confermata la disponibilità del Musofalo, con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 20.30. Il costo del servizio parcheggio è di 3 euro, mentre la corsa della navetta di collegamento verso lo stadio, dalle 11:30 alle 20:30, -sarà ancora gratuita. Chi volesse protrarre la sosta della propria auto nell’impianto fino alle ore 22:00, pagherà invece 8 euro.

Ai posti disponibili al Musofalo, si aggiungeranno i 120, non gravati da alcun costo, messi a disposizione dalle ore 12:00 alle ore 18:00 all’interno della sede ASP di via Vinicio Cortese, area che sarà presidiata dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri Catanzaro e che sarà raggiungibile solo da viale Pio X.

Si ricorda infine che sarà attivo anche il parcheggio AMC adiacente l'ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro con tariffa ordinaria.

La conferenza dei servizi si è rivelata utile anche per avviare un’interlocuzione sulla prossima stagione di serie B che vedrà impegnata l’US Catanzaro. Sul tavolo, più di una ipotesi da approfondire nella prospettiva di poter elevare, attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, il numero di posti auto da mettere a disposizione di chi vorrà godersi lo spettacolo al “Ceravolo”.

DIVIETO DI SOSTA

Dalle ore 12,00 a cessata esigenza viene istituto il DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE nelle seguenti vie:

• Piazza Martiri Ungheresi

• Via J. Palach

• via Paglia, lungo il muro di cinta dello stadio Nicola Ceravolo e fino all'intersezione con il piazzale esterno del Cimitero Urbano