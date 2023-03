Catanzaro-Pescara: Marani consegnerà Trofeo ai GialloRossi al 'Ceravolo' nella festa della promozione in Serie B

Calcio: Catanzaro riceverà il trofeo del Girone C dalla mano del presidente Marani durante la partita contro il Pescara al 'Ceravolo'

Il primo incontro del Catanzaro in Serie B, dopo la promozione, sembra destinato ad essere un evento epico al 'Ceravolo', con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, che consegnerà alla squadra calabrese la coppa e le medaglie per la vittoria del Girone C. La partita sarà un'occasione per festeggiare il successo della squadra e per i tifosi del Catanzaro di celebrare il loro ritorno in Serie B. Si prevede che lo stadio sarà esaurito e che l'atmosfera sarà elettrizzante, considerando anche l'importante sfida sportiva contro il Pescara del leggendario allenatore Zdenek Zeman.