Catanzaro. Plesso Murano domani chiuso per consentire la riparazione dell'impianto termico

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, con un’ordinanza contingibile ed urgente ha disposto la chiusura del plesso Murano dell’Istituto Comprensivo Vivaldi (via Murano) per la giornata di domani martedì 7 febbraio 2023.

La decisione del primo cittadino è maturata per consentire l’intervento urgente di riparazione dell’impianto termico dello stesso plesso e che non consente di garantire una idonea temperatura alla struttura per lo svolgimento dell'attività didattica. I lavori saranno effettuati nella giornata di domani.