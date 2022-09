Catanzaro. Positivo al Covid, istruttore di una palestra ricoverato reparto di Malattie infettive

CATANZARO, 20 SETT - L'istruttore di una palestra sportiva di Catanzaro è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese-Ciccio di Catanzaro è stato disposto lo screening per tutte le persone che hanno frequentato il centro.

Come riportato dalla testata LaCnews, si tratta di un istruttore di una palestra cittadina che ha iniziato ad accusare i primi sintomi dell'infezione e come corretta procedura si è sottoposto al tampone, poi risultato positivo.

Ora il protocollo prevede non solo che il soggetto e coloro che sono entrati in contatto con lui finiscano in isolamento, ma che vengano eseguiti degli accertamenti specifici su tutti i componenti del gruppo (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti). Gruppo di lavoro costretto a cessare immediatamente ogni tipo di attività, almeno fino all’esito dei vari tamponi.

I frequentatori che dovessero risultare negativi potranno riprendere non solo ad allenarsi, ma soprattutto con la loro vita quotidiana. Chi invece è positivo al Covid-19 deve sottoporsi a due settimane di isolamento, al termine delle quali dovrà effettuare un doppio tampone, che dovrà dare esito negativo, prima di poter tornare a uscire.

IN AGGIORNAMENTO