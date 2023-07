Catanzaro. Processione del Corpus Domini: emessa l'ordinanza per l'istituzione dei divieti di sosta e circolazione

Il Comando della Polizia Municipale ha emesso un'ordinanza in vista della tradizionale processione del Corpus Domini, in programma domani giovedì 8 giugno.

Il provvedimento prevede l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione dalle ore 14:00 e il divieto di circolazione dalle ore 16:00 fino al termine della processione lungo le vie di seguito specificate: Piazza Basilica dell'Immacolata, Corso Mazzini, Piazza Le Pera, Discesa Eroi, Via Iannoni, Via Montecorvino, Via Sensales, Via Poerio, Piazza Matteotti, Piazza Garibaldi, Corso Mazzini per il rientro in Basilica.