Catanzaro Qr Lido ospita la giornata nazionale di Protezione Civile 'Io Non Rischio' con attività interattive per tutte le età

CATANZARO - Domenica 13 ottobre 2024, Catanzaro partecipa alla giornata nazionale di Protezione Civile ed alla Campagna “Io non Rischio”.

La piazza fisica, allestita anche in formato digitale, sarà composta da un info-point divulgativo e da uno spazio tenda dedicato a video e slide incentrati ai vari scenari di rischio.

I Comunicatori del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Catanzaro, debitamente formati, divulgheranno messaggi chiari e riconoscibili per trasformare la consapevolezza in azione.

Sapere cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo è fondamentale per la sicurezza di tutti.

La Campagna “Io non Rischio” sarà attiva c/o il Parco Gaslini in Via Torrazzo, Catanzaro lido dalle ore 09:00 alle ore 18:30.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00 fino alle 19:00, una manifestazione denominata “Pompieropoli” sarà dedicata ai bambini di fascia età 3 a 13 anni che, seguendo un percorso, soddisferà il sogno di tanti ragazzi di diventare per un giorno un “piccolo pompiere”.

Si ringrazia per questo l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione di Catanzaro nella persona del dott. Luigi Ricci e del suo staff per la disponibilità e la gratuità della dimostrazione.