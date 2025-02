Catanzaro, quattro cani randagi uccisi: ipotesi avvelenamento

La denuncia dell'Aidaa: indagano i carabinieri forestali

CATANZARO – Ancora un episodio di crudeltà contro gli animali in Calabria. Quattro cani randagi sono stati ritrovati senza vita a Settignano, in provincia di Catanzaro. A denunciare il tragico evento è l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa), che ipotizza un avvelenamento come causa del decesso. Il caso è ora nelle mani dei carabinieri forestali, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Un dramma che si ripete

Secondo Aidaa, l'uccisione dei quattro cani rappresenta l'ennesimo caso di violenza contro gli animali in Calabria, una regione dove il fenomeno del randagismo è ancora una questione aperta. “Si tratta di una strage che indigna profondamente sia la popolazione che le autorità – affermano gli attivisti – ma che rischia di restare impunita, come purtroppo accaduto in molti altri episodi simili”. Tuttavia, l’associazione si dice fiduciosa sulla possibilità di sviluppi concreti già nei prossimi giorni, confidando nell'efficacia delle forze dell’ordine e nella possibilità di raccogliere testimonianze utili.

Una ricompensa per chi denuncia

Per incentivare la ricerca della verità, Aidaa ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia e ha messo a disposizione una ricompensa di 1.000 euro. Il premio sarà assegnato a chi, fornendo una segnalazione alle autorità secondo i termini di legge, permetterà di individuare e far condannare i responsabili di questo crimine.

Un fenomeno allarmante

Il randagismo e la violenza sugli animali rappresentano problematiche sempre più preoccupanti in Calabria e in altre regioni d’Italia. Nonostante gli sforzi delle associazioni e delle istituzioni locali, il numero di animali abbandonati e vittime di maltrattamenti resta alto. Episodi come quello di Settignano evidenziano l’urgenza di un’azione più incisiva per contrastare tali atti e garantire maggiore tutela ai randagi.

L'appello alle istituzioni e ai cittadini

L'Aidaa invita la cittadinanza a collaborare con le forze dell’ordine e a segnalare eventuali movimenti sospetti o episodi di maltrattamento sugli animali. "Non possiamo più permettere che crimini così efferati restino impuniti", concludono gli animalisti.

Le indagini proseguono e nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi dettagli su questa tragica vicenda. Nel frattempo, l’attenzione resta alta affinché giustizia venga fatta per questi quattro cani e per tutti gli animali vittime di violenza. (Immagine archivio) (Ansa)