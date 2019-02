Maltempo Catanzaro: Notte da incubo per una ragazza 25enne, salvata dai VVF

CATANZARO 5 FEBBRAIO - Disavventura a lieto fine, a Catanzaro, per una giovane venticinquenne che, nel tardo pomeriggio di ieri, si era inoltrata con la sua autovettura, una Lancia Y, nel parco botanico Li Comuni nel quartiere Siano ad est del capoluogo La giovane, con il sopraggiungere della notte e le condizioni meteo avverse, ha perso l'orientamento non riuscendo piu' a ritrovare la via del ritorno. Colta dal panico , e' riuscita a contattare telefonicamente un' amica che ha segnalato la situazione di pericolo alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che hanno inviato sul posto squadre per le ricerche e, percorrendo una serie di sentieri sterrati, hanno raggiuntola giovane donna che, impaurita, era comunque in buono stato di salute. La giovane e' stata accompagnata con la sua autovettura sino all'uscita del parco. Sul posto anche i Carabinieri