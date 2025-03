Catanzaro-Reggiana 1-1, Mister Caserta: “Errori miei” (Video)

Catanzaro-Reggiana 1-1, Mister Caserta: Errori miei, ma la squadra ha dimostrato carattere

Il Catanzaro esce dal confronto con la Reggiana con un pareggio per 1-1, al termine di una partita che ha evidenziato difficoltà soprattutto nel primo tempo. Nel dopogara, Fabio Caserta si assume le responsabilità della prestazione iniziale della squadra, ma sottolinea la reazione positiva nella ripresa.

Caserta: Errore mio nella fase di non possesso

Mister Fabio Caserta non cerca alibi e si assume le colpe per alcune scelte tattiche che hanno reso complicato l'approccio alla gara:

I demeriti sono miei, non dei ragazzi. Ho chiesto qualcosa di diverso rispetto alle altre partite, soprattutto in fase di non possesso, e questo ci ha messi in difficoltà. È stata una mia scelta e non è colpa dei giocatori. Nel secondo tempo abbiamo cambiato assetto e siamo andati molto meglio.

Il tecnico evidenzia anche l’impatto psicologico della partita sui suoi giocatori:

L'importanza del match ha pesato nella testa dei ragazzi. Il primo tempo è stato simile a quello dell’andata, abbiamo concesso troppe ripartenze a una squadra che sa sfruttarle bene.

L’analisi del match: Abbiamo sofferto, ma la squadra non ha mollato

Nonostante le difficoltà iniziali, Caserta apprezza la reazione dei suoi uomini:

Siamo andati sotto, abbiamo rischiato il 2-0, ma la squadra è rimasta in partita fino alla fine. Questo dimostra carattere. Non possiamo sempre vincere, ma dobbiamo evitare di perdere partite come questa. Ora ogni punto pesa tantissimo.

A fare la differenza è stato il secondo tempo, con un Catanzaro più aggressivo e determinato:

Dal punto di vista tattico ho chiesto alla squadra di uscire più alta con Situm, ma abbiamo faticato. Dopo 25 minuti ho deciso di cambiare sistema e passare al 4-4-2. Questo ha reso la squadra più equilibrata.

Gli episodi arbitrali e l’ammonizione di Iemmello

Il tecnico giallorosso evita le polemiche arbitrali, pur sottolineando alcuni episodi chiave:

Meglio non parlare degli episodi, perché poi ti torna tutto contro. Ci sono situazioni che non vanno mai a nostro favore, come la rimessa dal fondo da cui nasce il gol della Reggiana, che doveva essere un calcio d’angolo per noi.

L’ammonizione di Iemmello, che era diffidato, complica la trasferta di Cremona:

Purtroppo perderemo il nostro capitano, ma abbiamo giocatori altrettanto validi che daranno il loro contributo.

I singoli: Pagano e l’ingresso di Demba Seck

Caserta analizza anche le prestazioni individuali, elogiando Pagano ma sottolineando alcuni aspetti da migliorare:

Pagano ha fatto bene in fase di possesso, ma a volte ha forzato troppo la giocata. Deve migliorare nella gestione della palla. Chi è subentrato ha fatto bene, e io chiedo sempre ai cambi di dare qualcosa in più.

Sull’ingresso di Demba Seck, il mister comprende le difficoltà legate al lungo periodo di inattività:

Non ha il ritmo partita, ma ha provato a dare il suo contributo. Con più continuità potrà aiutarci ancora di più.

Testa alla Cremonese: Niente cali di concentrazione

Ora il Catanzaro dovrà prepararsi per la difficile trasferta contro la Cremonese. Caserta avverte:

Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Ogni partita sarà complicata, sia contro la Cremonese, sia contro il Cosenza e le altre avversarie. La squadra deve capire che serve sempre la massima concentrazione.

Il punto guadagnato contro la Reggiana non era il risultato sperato, ma la reazione vista nel secondo tempo lascia segnali positivi per il finale di stagione.