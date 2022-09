Miglierina. Rogo appartamento, evacuate sei famiglie. Intervento dei Vvf. Foto

CATANZARO. 08 SETT - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale con supporto di autobotte ed autoscala sono intervenute nella serata di ieri nel comune di Miglierina per incendio abitazione.

Paura ma nessun danno alle persone, a Miglierina, per un incendio che ha completamente distrutto un appartamento di una palazzina popolare costituita da sei abitazioni disposte su tre livelli fuori terra. Evacuate le sei famiglie residenti nello stabile. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro con il supporto di un'autobotte ed un'autoscala che hanno lavorato fino a notte fonda.



L'appartamento interessato dall'incendio è andato distrutto e danni strutturali si sono registrati al piano terra ed al piano soprastante dello stabile. Solo danni provocati dal fumo, invece, nelle rimanenti tre abitazioni. Al termine delle operazioni di spegnimento e dopo un'accurata verifica visiva si è proceduto in via precauzionale ad interdire l'accesso all'edificio in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali. Intervenuti anche i carabinieri e il sindaco di Miglierina.