Catanzaro, Sabato 27 maggio Nicola Gratteri ed Antonio Nicaso presenteranno il libro "Fuori dai confini"

Per la ‘ndrangheta la guerra in Ucraina e la pandemia da Covid-19 si sono rivelate delle importanti opportunità da non farsi sfuggire per continuare a tessere i propri affari nell’ombra. Il conflitto, infatti, è diventato il terreno fertile per incrementare il business delle armi, dell’edilizia, del mercato nero, dell’intercettazione dei fondi europei nonché del traffico di esseri umani.

Altrettanto allettante è stata l’emergenza da Sars-Cov-2 durante cui la mafia calabrese ne ha approfittato sostenendo famiglie ed imprese in difficoltà, innescando così un meccanismo di dipendenza da sfruttare.

Nonostante la ‘ndrangheta conservi la propria base nel territorio calabrese, nel corso degli anni ha cambiato radicalmente volto. Non è più quella rurale di un tempo, bensì è riuscita a ramificarsi non soltanto in Italia e in Europa ma anche nelle Americhe e nel resto del globo.

Il traffico di droga, lo sfruttamento della prostituzione, il riciclaggio e la contraffazione dei prodotti resteranno sempre le attività di primo piano degli ‘ndranghetisti i quali, però, hanno allargato altresì i propri tentacoli sul gioco d’azzardo online e lo smaltimento di rifiuti tossici.

Dunque, una mafia che sa stare al “passo con i tempi” quella descritta minuziosamente in “Fuori dai confini”, l’ultimo libro scritto dal Procuratore Capo di Catanzaro Nicola Gratteri insieme al giornalista e scrittore Antonio Nicaso.

I due autori presenteranno il volume a Catanzaro nel corso dell’evento, promosso da Confcommercio Calabria Centrale, in programma sabato 27 maggio dalle 17 presso l’Hotel Guglielmo.

All’incontro parteciperanno, inoltre, Giovanni Ferrarelli (Direttore di Confcommercio Calabria Centrale) e Pietro Falbo (Presidente Confcommercio Calabria Centrale).

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Pertanto, per maggiori informazioni occorre contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico 0961/751990 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Valentina Noto