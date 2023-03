"Ufficiale": Gelbison-Catanzaro si gioca ad Agropoli rischio sovraffollamento dei GialloRossi

AGROPOLI - La prossima partita di calcio tra Gelbison e Catanzaro, valida per il campionato di Serie C, potrebbe segnare un momento storico per la squadra calabrese. In caso di vittoria contro il Monterosi al "Ceravolo" seguita da un'altra vittoria in Campania, il Catanzaro avrebbe la possibilità di conquistare la promozione in Serie B, celebrando questo importante traguardo con una moltitudine di tifosi giallorossi pronti ad invadere lo stadio di Agropoli.

L'accordo tra le due squadre e la Lega Pro è stato già siglato, e il Comune di Agropoli ha garantito di ospitare la partita allo stadio "Guariglia". Tuttavia, è importante notare che il numero di posti disponibili potrebbe non essere sufficiente per accogliere tutti i tifosi catanzaresi attesi per celebrare la promozione.

La partita si svolgerà ufficialmente allo stadio "Guariglia", dove saranno disponibili i posti a supporto delle Aquile. Questo evento rappresenterà un momento storico per il Catanzaro ma crediamo che non sia la scelta giusta per accogliere l'enorme afflusso di tifosi pronti a festeggiare la promozione della squadra in Serie B, dopo 17 anni di attesa.





Gennaro Fregola