Catanzaro, scontro frontale alla rotatoria della Cittadella: due auto coinvolte, traffico in tilt

Catanzaro – Un incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi della rotatoria della Cittadella regionale, coinvolgendo due auto e causando forti disagi alla circolazione.

La dinamica dell'incidente

L'impatto è avvenuto in un punto nevralgico del traffico cittadino, dove il flusso veicolare è particolarmente intenso nelle ore di punta. Secondo le prime ricostruzioni, una delle vetture coinvolte avrebbe impattato frontalmente con un’altra auto, causando gravi danni ai mezzi e la dispersione di detriti sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi per prestare assistenza agli occupanti dei veicoli. Al momento non si segnalano feriti gravi, ma le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Aggiornamenti in corso