Catanzaro sogna lo Scudetto Primavera: sabato la finalissima del Trofeo Berretti contro il Lecco

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro in finale per il Trofeo Berretti: sogno Scudetto per i giovani giallorossi

Sabato 24 maggio la sfida decisiva contro il Lecco: in palio il titolo di campioni d’Italia Primavera 3

REGGIO EMILIA – Dopo una stagione entusiasmante, il settore giovanile del Catanzaro Calcio è pronto a scrivere una nuova pagina di storia. La squadra Primavera giallorossa affronterà sabato 24 maggio il Lecco nella finalissima del Trofeo “Dante Berretti”, in programma alle ore 15:30 allo stadio comunale Mirabello di Reggio Emilia. In palio c’è il titolo di campione d’Italia Primavera 3, un traguardo che rappresenterebbe un sigillo d’eccellenza sul percorso di crescita di un’intera generazione di talenti calabresi.

Una stagione da incorniciare per il Catanzaro

Il Catanzaro è arrivato alla finale come vincitore del girone B e protagonista di una cavalcata straordinaria che ha messo in luce organizzazione, qualità e spirito di squadra. La promozione in Primavera 2 era già stata festeggiata, ma ora l’obiettivo è quello di alzare al cielo il trofeo Berretti, alla sua 57ª edizione. Una vittoria che avrebbe un valore simbolico enorme, non solo per i giovani calciatori ma per l’intero movimento calcistico del Sud, spesso in ombra rispetto ai vivai del Nord Italia.

La forza del gruppo, oltre le assenze

Nonostante qualche assenza forzata in vista della finale, i giallorossi hanno mostrato durante tutta la stagione di avere un’identità chiara e una rosa in grado di sopperire a ogni difficoltà. Lo spirito di squadra e la compattezza del gruppo sono state le armi vincenti del Catanzaro, capace di superare avversari agguerriti grazie a una proposta di gioco moderna e coraggiosa.

Una sfida da vivere fino all’ultimo secondo

La finalissima si disputerà in gara unica. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari, ed eventualmente con i calci di rigore. A consegnare il trofeo sarà Matteo Marani, presidente della Lega Pro, in una cerimonia che renderà ancora più prestigioso l’evento.

Catanzaro protagonista anche fuori dal campo

La presenza del Catanzaro in questa finale è un orgoglio per tutta la Calabria. Non si tratta solo di una partita di calcio, ma della testimonianza che anche in territori spesso trascurati in ambito sportivo, si può costruire un progetto vincente, credere nei giovani e coltivare talento con passione e dedizione.

Una giornata all’insegna dello sport

Il match sarà il culmine di una giornata di sport che inizierà con il torneo “Il Calcio è la mia vita”, quadrangolare dedicato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Un’iniziativa che sottolinea quanto il calcio possa essere inclusivo e portatore di valori positivi, in perfetta sintonia con lo spirito del Trofeo Berretti.