Catanzaro, spaccio davanti al centro commerciale “le aquile”.

Spaccio davanti al centro commerciale “le aquile”. Il questore di Catanzaro emette un divieto di accesso.

Un divieto di accesso nei pubblici locali è stato emesso dal Questore della provincia di Catanzaro nei confronti di un soggetto cl. 1994 che si è reso protagonista di un grave episodio che ha messo a rischio la pubblica incolumità.

Nello specifico, il soggetto destinatario del D.A.C.U.R. è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catanzaro, in data 27 marzo u.s., in quanto è stato sorpreso nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti nel parcheggio del parco commerciale “LE AQUILE” di questo capoluogo.

Il personale dell’U.P.G. e S.P., nella circostanza, ha sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente del tipo cocaina e la somma di denaro consegnata dall’acquirente allo spacciatore, acclarando, altresì, che il luogo d’incontro e le modalità di spaccio erano state individuate mediante l’utilizzo di “whatsapp”.

E’ stato, pertanto, istruito e predisposto, dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catanzaro, il provvedimento di divieto di accesso a tutti i locali pubblici insistenti nel parco commerciale in questione per la durata di 5 anni, la cui eventuale violazione sarà punita con la reclusione da 1 anno a 3 anni.

Il Questore della provincia di Catanzaro con l’emissione delle misure di prevenzione personali mira ad intercettare situazioni di rischio ed a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, ponendo in essere una azione di prevenzione degli episodi di criminalità e di degrado urbano.