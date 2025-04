Catanzaro, spaccio nel parcheggio del centro commerciale: arrestato 21enne

CATANZARO, 19 APR. - È finito in manette con l’accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti un giovane di 21 anni, residente in Viale Isonzo a Catanzaro, già noto alle forze dell’ordine e destinatario in passato di un avviso orale. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura, nel corso di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di droga.

Il giovane è stato colto in flagrante mentre effettuava una cessione di cocaina nel parcheggio di un noto centro commerciale del capoluogo calabrese, un’area già da tempo sotto osservazione perché considerata crocevia per lo smercio di stupefacenti al dettaglio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli agenti hanno notato l’arrivo di un’autovettura che si è accostata a un muretto. Il conducente, poi identificato nel 21enne, ha lasciato cadere dal finestrino un piccolo oggetto, per poi avvicinarsi a un altro soggetto che, in cambio, gli ha consegnato alcune banconote, prima di dirigersi verso il muretto per raccogliere quanto lasciato cadere poco prima.

Gli operatori della Volante sono immediatamente intervenuti, bloccando entrambi i soggetti e recuperando l’involucro, risultato contenere 0,63 grammi di cocaina. A quel punto è scattata la perquisizione del veicolo utilizzato dal giovane, all’interno del quale sono stati rinvenuti altri due involucri di cocaina per un peso complessivo di 1,97 grammi, oltre alla somma in contanti di 78,50 euro. Di questa, 43,50 euro sono stati ritenuti con elevata probabilità il provento immediato della cessione documentata dagli agenti. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato e condotto in Questura per le procedure di rito.

L’udienza di convalida si è tenuta in data 17 aprile 2025 con il giudizio per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine confermano che l’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane, soprattutto nelle zone considerate più a rischio, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente frequentate da giovani e famiglie.

La lotta allo spaccio di droga, sottolineano dalla Questura, resta una priorità assoluta nell’ambito del più ampio piano di sicurezza urbana predisposto in collaborazione con la Procura della Repubblica di Catanzaro.