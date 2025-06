Catanzaro, Talerico denuncia: “Ancora nessun rimborso per i libri scolastici. Vergogna”

Tempo di lettura: ~1 min

CATANZARO – Il consigliere comunale e regionale Antonello Talerico lancia un nuovo grido d’allarme sull’ennesimo disservizio che colpisce le famiglie catanzaresi: il mancato rimborso delle spese per i libri scolastici relativi all’anno scolastico appena concluso.

“Mentre in tanti altri comuni – afferma Talerico – le famiglie hanno già ricevuto i rimborsi, a Catanzaro non esiste neanche una graduatoria. È una vergogna.”

Il consigliere evidenzia come questo ritardo cronico rappresenti un peso insostenibile per molte famiglie, che, a poche settimane dall’avvio delle nuove spese scolastiche, non hanno ancora ricevuto quanto dovuto per l’anno precedente. “L'anno scorso i rimborsi arrivarono in ritardo, ma almeno entro maggio. Quest'anno nemmeno quello. È inaccettabile”, ha dichiarato.

Talerico chiede all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per sbloccare la situazione e fornire risposte concrete. “Non si può restare indifferenti davanti a queste mancanze. Il diritto allo studio passa anche da una gestione efficiente e puntuale dei contributi economici. Il Comune deve assumersi le proprie responsabilità.”

Un richiamo forte, quello del consigliere, che dà voce a centinaia di famiglie in difficoltà, in attesa di un segnale che, per ora, tarda ad arrivare.