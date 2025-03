Catanzaro travolge il Cosenza: 4-0 e notte fonda per i rossoblù, Mister Tortelli si scusa

Catanzaro travolge il Cosenza 4-0: Mister Tortelli chiede scusa ai tifosi rossoblù

CATANZARO – Un derby amaro per il Cosenza, travolto 4-0 dal Catanzaro in una serata da dimenticare. La squadra rossoblù ha sofferto fin dai primi minuti, mostrando difficoltà nell'approccio alla gara e lasciando campo libero ai giallorossi, che hanno dominato la partita con autorità.

A fine gara, Mister Tortelli ha affrontato i microfoni, ma con un intervento breve e carico di rammarico, ha scelto di non rispondere alle domande dei giornalisti, limitandosi a scusarsi con i tifosi per la prestazione offerta.

Mister Tortelli: "Abbiamo fatto male, ma dobbiamo reagire"

Il tecnico del Cosenza ha ammesso senza mezzi termini la delusione per la sconfitta: “Siamo qui per chiedere scusa al nostro popolo rossoblù. Abbiamo fatto male questa partita, l'approccio è stato sbagliato e ne siamo usciti male. Tuttavia, abbiamo ancora un obiettivo: ci restano otto partite per cercare di tirarci fuori da questa situazione. È difficile, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, ma dobbiamo fare assolutamente di tutto per rimediare a questa brutta figura", ha dichiarato Mister Tortelli.

Il tecnico ha poi lasciato intendere che la squadra dovrà sfruttare le prossime gare per invertire la rotta e onorare l'impegno con i tifosi: “Nel proseguo del campionato avremo modo di recuperare e raggiungere il massimo dell'obiettivo che ci siamo prefissati”. Infine, ha chiuso il suo intervento con un congedo rapido: “Scusate, per questa sera non risponderò alle domande. Arrivederci e grazie”.

Un momento difficile per il Cosenza

La sconfitta nel derby rappresenta un duro colpo per il morale della squadra e per la tifoseria, giunta numerosa a sostenere i propri colori. Il Cosenza dovrà ora concentrarsi sulle prossime sfide per tentare di risalire la classifica e riscattare una prestazione al di sotto delle aspettative.

L’attenzione si sposta ora al futuro: riuscirà il Cosenza a reagire e trovare lo slancio necessario per raggiungere l’obiettivo stagionale? Le prossime gare saranno decisive per capirlo.

