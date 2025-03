Catanzaro schianta il Cosenza nel derby: un 4-0 che vale la salvezza matematica (Video)

Catanzaro travolge il Cosenza: poker nel derby e salvezza conquistata

CATANZARO – Il Catanzaro domina il Cosenza nel derby calabrese e conquista una vittoria netta per 4-0 nella 30ª giornata di Serie B. Un risultato che certifica la salvezza matematica con diverse giornate d’anticipo e che accende il sogno play-off per la squadra guidata da Fabio Caserta.





Una serata perfetta per i giallorossi, che davanti al pubblico di casa hanno dato spettacolo, riscattando la sconfitta della settimana precedente e lasciandosi alle spalle ogni possibile dubbio sul proprio percorso stagionale. "Abbiamo regalato una grande gioia ai nostri tifosi, era quello che volevamo tutti", ha dichiarato Mister Caserta al termine della partita.





Caserta: "Nessuna rivincita, credo solo nel mio lavoro"

Il derby aveva un sapore particolare per Fabio Caserta, ex tecnico del Cosenza, che ha però voluto sgombrare il campo da qualsiasi sentimento di rivalsa: "Non ho mai avuto una rivincita da prendermi. Quando sono arrivato ho detto che il mio percorso a Cosenza, per come l'ho vissuto io, è stato positivo. Sono state fatte scelte diverse, ma le ho sempre rispettate in silenzio".





La partita ha avuto una svolta nella ripresa, grazie all’ingresso di Ilie, che ha cambiato volto alla gara con la sua freschezza e il suo talento. "Sta crescendo tantissimo, ha avuto qualche difficoltà iniziale per via della lingua e del campionato diverso, ma oggi ha dimostrato le sue qualità", ha commentato il tecnico giallorosso.





Una vittoria che cementa il gruppo

A certificare il dominio del Catanzaro, la firma di quattro marcatori diversi, segnale di una squadra coesa e capace di coinvolgere tutti i suoi interpreti. "Quando dai la possibilità a tutti di sentirsi protagonisti, poi in campo lo vedi", ha sottolineato Caserta, elogiando l’atteggiamento della sua squadra.





La serata perfetta è stata suggellata dai cori della curva, che ha dedicato un tributo speciale proprio all’allenatore. "Ringrazio il pubblico, è stato eccezionale nei confronti miei e della squadra. È stata una serata bellissima, sono felicissimo", ha detto il tecnico, visibilmente emozionato.





L'obiettivo play-off: "Continuiamo a lavorare"

Ora il Catanzaro può guardare con serenità alle ultime otto giornate di campionato. La salvezza è cosa fatta, ma il sogno play-off è concreto. "Adesso non dobbiamo fare calcoli, ma continuare a lavorare quotidianamente e puntare a rimanere nelle prime otto posizioni", ha dichiarato Caserta, consapevole che la sua squadra ha le carte in regola per giocarsela fino in fondo.

Alla domanda su quanto fosse importante questa vittoria nella sua esperienza al Catanzaro, Caserta non ha avuto dubbi: "Sì, è il giorno che mi ha dato più soddisfazione da quando sono arrivato".





Un successo che porta entusiasmo in casa giallorossa e che lascia aperti scenari interessanti per il finale di stagione. Il Catanzaro sogna, e con prestazioni come quella vista contro il Cosenza, nulla è precluso.





